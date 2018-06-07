Правительство повышает пенсионный возраст. Зюганов требует референдума

14 июня будет утверждена концепция пенсионной реформы, в том числе и повышение пенсионного возраста. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на референдуме, он считает, что россиянам нужно предоставить возможность высказать свое мнение.

Как пишет РБК, правительство взяло за основу вариант, при котором пенсионный возраст для мужчин повышается на пять лет — до 65, а для женщин на восемь — до 63 лет. Есть и другой сценарий – когда всем россиянам поднимут пенсионный возраст на 5 лет, при этом большинство льгот, например, для военных, работников вредных производств и прочее, вероятнее всего, сохранятся.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов считает такую концепцию неправильной. «Вот сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить, это полное безумие», — цитирует Зюганова РИА «Новости». Поскольку, как считает политик, многие просто не доживут до пенсии. К тому же, подобные вопросы нужно решать на референдуме и учитывать мнение народа.