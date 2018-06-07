Британское генконсульство в Петербурге прекратило свою работу
7 июня 2018, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу сообщил, что с сегодняшнего дня британское генеральное консульство в Санкт-Петербурге прекратило функционировать.
«Несколько дней назад состоялся последний прием в честь дня рождения королевы в Санкт-Петербурге. Генеральное консульство представляло Великобританию в течение 26 лет, выстраивая долгосрочные взаимовыгодные предложения», - рассказал британский дипломат.
Лори Бристоу также отметил, что «дело Скрипаля» привело к определенным последствиям в отношениях между двумя государствами, и сейчас не самое простое время для российско-британского сотрудничества, передает РИА Новости.
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