Британское генконсульство в Петербурге прекратило свою работу

Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу сообщил, что с сегодняшнего дня британское генеральное консульство в Санкт-Петербурге прекратило функционировать.

«Несколько дней назад состоялся последний прием в честь дня рождения королевы в Санкт-Петербурге. Генеральное консульство представляло Великобританию в течение 26 лет, выстраивая долгосрочные взаимовыгодные предложения», - рассказал британский дипломат.

Лори Бристоу также отметил, что «дело Скрипаля» привело к определенным последствиям в отношениях между двумя государствами, и сейчас не самое простое время для российско-британского сотрудничества, передает РИА Новости.