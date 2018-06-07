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"Врачи отнимают надежду",больной раком известный актер рассказал о своем лечении
7 июня 2018, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Больной раком актер сериала «Сладкая жизнь» Эда Мацаберидзе рассказал своим подписчикам, что рекомендации врачей выводят его из себя. Он считает, что медики своими разговорами отнимают у больных надежду на выздоровление.
«Когда я спросил врача, каковы мои шансы на успех, он сказал, что все зависит от меня и главное - это верить в себя! А я в ответ пробормотал: "То есть, в лечение и в вас мне верить не стоит?" После чего возникла довольно неловкая пауза», - написал Мацмбердзе на своей странице в социальной сети.
Актеру поставили страшный диагноз – лимфома. О том, как проходит лечение он регулярно пишет в Сети со свойственным ему юмором и сарказмом. Иногда читать очень забавно, иногда больно. «От врачей зачастую можно услышать «главное не сдаваться» и «не опускай руки», а что толку ходить с поднятыми? Я не сдаюсь и руки не опускаю, просто я немного вредный... не вредней курения, конечно, но и не йогурт с хлопьями!», - делится Эд Мацаберидзе со своими поклонниками.
Очень тяжело актер переносит и курсы химиотерапии, но старается даже жуткую медицинскую процедуру, которая длится по нескольку дней описать с свойственным ему юмором. «Доктор, а точно должно быть настолько хреново?! Закончил я второй курс химии, ощущение было такое будто на моем лице всю ночь сидел бомж и ел просроченные мидии, а когда я проснулся он встал и избил меня, за то, что я смел пошевелится! Чувствуешь себя намного хреновее, чем с перепоя, а главное вчера тебе не было весело-угарно, ты не был королем вечеринки. Нет, я просто лежал и мечтал о блинчиках со сгущенкой или со смородиной перетертой с сахаром», - замечает звезда сериала.
«Держись! Нас всех спасет только чувство юмора и позитив. А самое главное, поддержка. У тебя она точно есть», «Эд! Выздоравливай! И все будет! И блинчики со сгущёнкой, и смородина, перетертая с сахаром. А волосы еще лучше потом вырастут!», «Представляю скольким людям вы помогаете своим настроем, скольким даёте «волшебного пинка». Не умею молиться, но ради Вас – научусь! Выздоравливайте!», - пишут подписчики в комментариях актеру.
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