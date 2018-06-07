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"Должно быт стыдно", ведущие раздражали своим хамством на прямой линии с Путиным
7 июня 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи Сети и зрители прямой линии с президентом России Владимиром Путиным выразили возмущение поведением телеведущих, которые, по их словам, не давали звонившим договорить и озвучивать полностью свои просьбы. По мнению россиян, журналисты только мешали проведению мероприятия. Они демонстрировали хамское отношение, а уровень профессионализма ведущих не дотягивал до статуса прямой линии с президентом страны.
Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян так же был удивлен тем, что дозвонившимся на прямую линию не могли ни высказаться, ни получить высказаться и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. "Тем более, что в этом году впервые им отвечают министры и губернаторы. Мне кажется, что ведущие могли проявить больше такта и терпения, выслушивая вопросы и ответ. Ведущим должно быть стыдно", – цитирует его слова издание «Дни.ру».
Многие из пользователей Сети отмечали, что ведущие своими репликами создавали «лишний шум», упускали суть вопроса, не видели конкретики и вообще всячески перетягивали внимание на себя. «Сколько же льют воды ведущие журналисты», «Не они здесь главные Непрофессионализм полный», - комментировали поведение ведущих пользователи в Интернете. Многие откровенно называли их поведение хамством.
Еще один комментатор обратил внимание на одежду ведущих. «Прямая линия ещё не началась, но уже есть первая перемога: девушки-ведущие одеты в цвета украинского флага», - написал пользователь в Twitter.
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