Лингвист объяснил происхождение слова "говядина"
7 июня 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Во время сегодняшней прямой линии российскому президенту был задан интересный вопрос – «Почему мясо коровы называют говядиной?». На него ответил лингвист Максим Кронгауз.
Владимир Путин переадресовал прозвучавший во время прямой линии вопрос «почему мясо коровы называют говядиной» вице-премьеру Алексею Гордееву. Однако Гордеев затруднился на него ответить.
После завершения прямой линии доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Максим Кронгауз объяснил, откуда в русском языке взялось слово «говядина».
«Это древний индоевропейский корень, обозначавший рогатый скот. В древнерусском языке существовало слово «говядо». Просто оно закрепилось и сохранилось только в названии мяса коровы», - рассказал об этимологии этого слова Максим Кронгауз, сообщает Рен-ТВ.
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