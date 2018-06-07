Во время сегодняшней прямой линии российскому президенту был задан интересный вопрос – «Почему мясо коровы называют говядиной?». На него ответил лингвист Максим Кронгауз.

Владимир Путин переадресовал прозвучавший во время прямой линии вопрос «почему мясо коровы называют говядиной» вице-премьеру Алексею Гордееву. Однако Гордеев затруднился на него ответить.

После завершения прямой линии доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Максим Кронгауз объяснил, откуда в русском языке взялось слово «говядина».

«Это древний индоевропейский корень, обозначавший рогатый скот. В древнерусском языке существовало слово «говядо». Просто оно закрепилось и сохранилось только в названии мяса коровы», - рассказал об этимологии этого слова Максим Кронгауз, сообщает Рен-ТВ.