Удаление аппендицита в детстве сильно увеличивает риск развития рака

Операция по удалению аппендицит в юности повышает риск развития рака простаты в девять раз. К таким выводам пришли ученые из Университета Эребру в Швеции.

В течении нескольких десятилетий они проводили исследования почти 250 тысяч юношей, поступавших на военную службу. В том числе они изучали и их медицинские записи о проведенной в детстве аппендэктомии. Далее было проверено, у кого из молодых людей развился рак простаты в ближайшие 40 лет. Исследования показали, что у тех, кто перенес операцию, рак простаты встречался на 70% чаще. При этом метастазы на другие органы у мужчин без аппендикса развивались в четыре раза чаще, а риск смерти от рака простаты был выше в девять раз. Научные данные были опубликованы в журнале CancerEpidemiology, BiomarkersandPrevention.

Ученые очень удивлены результатами, они не уверены, как воспаление аппендикса может влиять на развитие онкологии. Но существует теория, что после удаления аппендицита в течение многих лет снижается иммунитет организма, хуже работают его защитные силы. Таким образом создаются благоприятные условия для развития раковых клеток.