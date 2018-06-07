Прилепин оценил ответ Путина о возможных провокациях в Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на свой вопрос о возможных провокациях Украины в Донбассе во время проведения ЧМ по футболу. Прилепин спросил Путина, не начнет ли Украина наступление в Донбассе во время ЧМ

«Те вещи, которые мне хотелось услышать, я их так или иначе услышал. Понятно, что это ответ, сдобренный определенной степенью политической казуистики, совершенно необходимой в данном случае. Но те вещи, которые мне важны, они прозвучали», - рассказал писатель.

Захар Прилепин обозначил эти важные моменты: «Первый ключевой момент – что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент – что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти. Так или иначе, это подчеркивает легитимность выборов Донбасса. И третий момент – Россия делает все возможное, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию».

Ранее, отвечая на заданный во время прямой линии вопрос писателя Захара Прилепина о возможных провокациях в Донбассе со стороны Украины во время проведения в России чемпионата мира по футболу, президент России Владимир Путин подчеркнул, что вероятные провокации будут иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности, передает RT.