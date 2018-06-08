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Границы между регионами должны быть отрегулированы

8 июня 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Границы между регионами должны быть отрегулированы
globallookpress.com

В ближайшее время должен активизироваться процесс государственной регистрации границ между регионами. На данный момент госрегистрация границ сосредоточилась в Сибирском федеральном округе.

Анализ полученной из регионов информации свидетельствует о том, что на сегодняшний день единственный способ найти решение - сесть за общий стол с обоюдным намерением решить проблему. Сегодня рассмотрен вопрос о позитивном опыте достижения договоренности между органами государственной власти регионов. Субъекты могут уже начать разработку дорожной карты. Именно такой опыт может быть использован и другими регионами, отмечает НСН слова чиновника.

Сообщим, что за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Федерации отвечает Росреестр. К окончанию 2017 года должны были быть зарегистрированы 25% границ, а фактически этот показатель составил лишь 17 %.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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