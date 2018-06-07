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Роскачество: даже высокая цена не гарантирует, что вы пьете не поддельное молоко
7 июня 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Роскачества продолжают масштабную проверку молочных продуктов. На сей раз они тщательно изучали самый распространенный на российском рынке продукт - молоко жирностью 3,2%
Главное исследование - проверка "молочки" на фальсификацию. Как сообщают специалисты, существует три самых распространенных способа подделать молоко: добавить сухое молоко (его использование не допускается), использовать растительные жиры вместо животных и снизить жирность или попросту разбавить молоко.
Как выяснилось, в той или иной степени всеми этими способами пользуется почти треть недобросоветсных производителей, чтобы снизить затраты на производство продукции.
"Так, растительные жиры специалисты Роскачества нашли в молоке трёх брендов: «36 копеек» (Москва), «Лакомо» (Орловская область) и «Народное» (Рязанская область), при том, что это молоко - не из дешёвых, а скорее средней ценовой категории.
Жирность ниже заявленной обнаружена у трех брендов: «Торжокский молочный комбинат "Тверца"» (Тверская область), «Народное» (Рязанская область) и «Лакомо» (Орловская область).
А сухое молоко оказалось в товарах пяти торговых марок: «36 копеек» (Москва), АО «Торжокский молочный комбинат "Тверца"» (Тверская область), «Бежин луг» (Тульская область), «Красная цена» (Калужская область) и «Народное» (Рязанская область)", - к таким результатам пришли исследователи.
Таким образом, из 16 отобранных образцов молочной продукции, треть не соответствовала необходимым критериям качества и его можно считать фальсификатом.
При этом есть и хорошие новости - ни в одном из образцов не найдено золотистого стафилококка, опасных бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, токсичных элементов или листерий, сообщает Роскачество. И только в одном случае проверка показала повышенное содержание антибиотиков в продукте – в молоке «Лакомо» производителя из Орловской области.
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