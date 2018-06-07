В Пентагоне испугались возвращения «российского проклятия»

В министерстве обороны Соединенных Штатов испытывают опасения по поводу планов Москвы провести модернизацию Ту-22М3. Соответствующая публикация появилась на страницах американской прессы.

Сверхзвуковому бомбардировщику, который в Вашингтоне окрестили «российским проклятием», посвятил статью журнал The National Interest. Издание пишет, что РФ собирается продлить ресурс этих самолетов, одновременно оснастив их современными крылатыми ракетами, которые могут использоваться для поражения широкого спектра целей. По данным журналистов, в Пентагоне обеспокоены данными планами, поскольку модернизированные Ту-22М3 будут представлять серьезную угрозу для объектов Североатлантического альянса.

Ранее NI подверг критике российский истребитель пятого поколения Су-57. Отечественные СМИ объяснили публикацию подобных материалов пропагандистскими задачами.