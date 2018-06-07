Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко пообщался с членами клуба «80+» и наметил планы на ближайшее время. Оказалось, что участникам клуба суммарно более 4 тысяч лет.

Клуб, в который вошли челябинцы и коркинцы «мудрого» возраста, организовал председатель Совета ветеранов Южного Урала Анатолий Сурков и общество «Знание».

- Южноуральские пенсионеры готовы поделиться своими секретами активного долголетия и предложить правительству России свои идеи по поддержке и повышению качества жизни людей старшего поколения, - рассказал парламентарий. – Они уже получили благодарность президента России Владимира Путина за активную гражданскую позицию.

Анатолий Литовченко добавил, что открыт для сотрудничества и предложил пенсионерам отдых в санатории «Восход», который расположен в Увельском районе.