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Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров
7 июня 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко пообщался с членами клуба «80+» и наметил планы на ближайшее время. Оказалось, что участникам клуба суммарно более 4 тысяч лет.
Клуб, в который вошли челябинцы и коркинцы «мудрого» возраста, организовал председатель Совета ветеранов Южного Урала Анатолий Сурков и общество «Знание».
- Южноуральские пенсионеры готовы поделиться своими секретами активного долголетия и предложить правительству России свои идеи по поддержке и повышению качества жизни людей старшего поколения, - рассказал парламентарий. – Они уже получили благодарность президента России Владимира Путина за активную гражданскую позицию.
Анатолий Литовченко добавил, что открыт для сотрудничества и предложил пенсионерам отдых в санатории «Восход», который расположен в Увельском районе.
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