Карта детских летних лагерей появится в Подмосковье

Уже скоро появится сервис, который поможет родителям выбрать детский летний лагерь, который максимально соответствуем всем запросам. Для ознакомления будет доступна вся основная информация, рейтинги и другие параметры.

Сейчас сервис необходимо доработать. Впоследствии он будет представлять из себя интерактивную карту, где все лагеря региона будут отмечены специальные значками. При нажатии на него родители получат об учреждении всю необходимую информацию, а также основные фотографии, чтобы понимать, куда они отправляют собственного ребенка, сообщает слова чиновников сайт Подмосковье сегодня.

Так же уже в нынешнем году серьезно ужесточились методы приемки лагерей перед стартом летней кампании. Это и качество медицинского обслуживания, пожарная безопасность лагеря, работа системы питания, помимо этого каждый лагерь обязали получить отдельное заключение от специалистов Роспотребнадзора.

По полученным данным, сейчас почти в 90 лагерях региона провели все необходимые проверки и там уже начали принимать детей. Еще пять лагерей начнут работу со второй смены.

Стоит отметить, что основная задача – чтобы отдых ребенка прошел безопасно, интересно и полезно. А главное, чтобы дети заинтересовались и хотели вернуться на следующий год. Для этого обращается внимание лагерей на подготовку увлекательных тематических смен.