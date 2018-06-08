С осени льготных поездок в Иркутской области станет больше

С 1 октября 2018 года в Приангарье чиновники обещают увеличить количество льготных поездок на транспорте для специальных категорий граждан вдвое. Отмечается, что нынешнее количество льготных поездок чрезвычайно мало.

Такое обращение вызвано многочисленными жалобами жителей: они не согласны с тем, что количество проездных билетов ограничено двадцатью поездками на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении.

Чиновники полагают, что подобная ситуация затрагивает интересы большого круга лиц и ставит в неравные условия льготную категорию людей, проживающих за пределами города и пользующихся пригородным транспортом. Ведь многие из них вынуждены достаточно часто ездить в медицинские и социальные учреждения в Иркутск, сообщает Телеинформ.

Стоит отметить, что сейчас уже подготовлен проект постановления правительства области об увеличении количества поездок вдвое с 1 октября 2018 года. Документ проходит процедуру согласования.