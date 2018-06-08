С осени льготных поездок в Иркутской области станет больше
8 июня 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 октября 2018 года в Приангарье чиновники обещают увеличить количество льготных поездок на транспорте для специальных категорий граждан вдвое. Отмечается, что нынешнее количество льготных поездок чрезвычайно мало.
Такое обращение вызвано многочисленными жалобами жителей: они не согласны с тем, что количество проездных билетов ограничено двадцатью поездками на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении.
Чиновники полагают, что подобная ситуация затрагивает интересы большого круга лиц и ставит в неравные условия льготную категорию людей, проживающих за пределами города и пользующихся пригородным транспортом. Ведь многие из них вынуждены достаточно часто ездить в медицинские и социальные учреждения в Иркутск, сообщает Телеинформ.
Стоит отметить, что сейчас уже подготовлен проект постановления правительства области об увеличении количества поездок вдвое с 1 октября 2018 года. Документ проходит процедуру согласования.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес