Президент России ответил на вопрос о вере в Бога

Российский лидер Владимир Путин в рамках "Прямой линии" ответил на вопрос о вере в Бога. По словам президента России, эта тема является очень интимной, поэтому на публику об этом говорить трудно.

Путин убежден, что каждый человек рождается с верой в душе, однако начинает осознавать это при разных обстоятельствах. Некоторые понимают, что являются верующими лишь после того, как попадают в экстремальную ситуацию, а другим какие-либо особые условия не требуются.

Президент выразил уверенность в том, что даже самые отъявленные атеисты во время Великой Отечественной войны шли в атаку с мыслью о Боге.