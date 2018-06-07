Президент России ответил на вопрос о вере в Бога
7 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в рамках "Прямой линии" ответил на вопрос о вере в Бога. По словам президента России, эта тема является очень интимной, поэтому на публику об этом говорить трудно.
Путин убежден, что каждый человек рождается с верой в душе, однако начинает осознавать это при разных обстоятельствах. Некоторые понимают, что являются верующими лишь после того, как попадают в экстремальную ситуацию, а другим какие-либо особые условия не требуются.
Президент выразил уверенность в том, что даже самые отъявленные атеисты во время Великой Отечественной войны шли в атаку с мыслью о Боге.
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