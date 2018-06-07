//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Популярный певец Рома Жуков бросил жену и шестерых детей
- Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену
- "У него нет сострадания и любви", Анфиса Чехова выиграла суд у собственного отца
- Светлана Лобода оставила новорожденную дочь в США и уехала в Россию
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Путин заявил, что в сфере связи скоро произойдет абсолютная революция
7 июня 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин сообщил в четверг, 7 июня, что в скором времени произойдет настоящая революция в сфере связи. В ближайшие несколько лет РФ намерена запустить более 600 спутников.
Предполагается, что качество связи существенно улучшится, а охват территории будет значительно больше. Кроме того, эта связь будет ощутимо доступнее и дешевле кабельной. По словам Владимира Путина, данные спутники будут также заниматься позиционированием и зондированием земли.
В ходе "Прямой линии" президент России уточнил, что это нововведение уже в обозримом будущем позволит совершить в сфере связи гигантский скачок.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты детали плана киевского командования по отсечению ДНР от Азовского моря
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
Прилепин оценил ответ Путина о возможных провокациях в Донбассе
//Новости партнеров
//В мире
Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену
//В мире
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//Спорт
//Новости Redtram
//Культура
Актриса Лариса Удовиченко призналась, что имеет проблемы со здоровьем
//В мире
//В мире
Принято решение законсервировать Донецкую фильтровальную станцию
//Общество
В Госдуме высказались о запрете ФИФА на выступление Юлии Чичериной
//Культура
В Союзе кинематографистов России высказались о кончине Киры Муратовой
//Общество
"Пусть они сами варят никудышние борщи", протоиерей Ткачёв указал место свекрови
//В мире
Видео штурма ополченцами ЛНР украинской погранчасти опубликовали в сети
//В мире
Украинцы будут судиться по поводу российской модернизации АН-124 "Руслан"
//Политика
//Спорт
//В мире
Пентагон: НАТО никогда не откажется от возможности наладить отношения с РФ
//Общество
К ЧМ-2018 в Москве появятся дополнительные 37 машин "скорой помощи"
//В мире
В Киеве уличили Россию в применении против Донбасса несуществующего оружия
//В мире
Экс-генсек НАТО заявил, что Россия оккупировала бы Украину за пару дней