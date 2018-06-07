Путин заявил, что в сфере связи скоро произойдет абсолютная революция

Российский лидер Владимир Путин сообщил в четверг, 7 июня, что в скором времени произойдет настоящая революция в сфере связи. В ближайшие несколько лет РФ намерена запустить более 600 спутников.

Предполагается, что качество связи существенно улучшится, а охват территории будет значительно больше. Кроме того, эта связь будет ощутимо доступнее и дешевле кабельной. По словам Владимира Путина, данные спутники будут также заниматься позиционированием и зондированием земли.

В ходе "Прямой линии" президент России уточнил, что это нововведение уже в обозримом будущем позволит совершить в сфере связи гигантский скачок.