В Челябинске начался Национальный конгресс по недвижимости

В Челябинске сегодня, 7 июня, начинается 22-й Национальный конгресс по недвижимости — крупнейшее отраслевое событие, в котором примут участие все крупнейшие специалисты отрасли.

Организатором конгресса выступает Российская гильдия риэлторов, поддержку событию оказывает Правительство Челябинской области.



Торжественное открытие конгресса пройдет 8 июня в 9:30 утра, мероприятия продлятся до 11 июня. Сразу после него пройдет пленарное заседание, к участию в котором приглашены глава региона Борис Дубровский, первый зампредседателя ЗСО Юрий Карликанов, глава Минстроя Виктор Тупикин, а также депутаты, предприниматели и первые лица гильдии риелторов.

В общей сложности участие в конгрессе примут более 400 специалистов рынка недвижимости из 40 регионов России, а также представители дальнего и ближнего зарубежья.

Деловая и культурная программа конгресса займет пять дней, и включает в себя съезд Российской гильдии риэлторов, национальный совет РГР, десятки семинаров, круглых столов, мастер-классов, обучающих секций, посвященных всем аспектам функционирования и развития рынка недвижимости в России, а также вопросам деятельности специалистов в области недвижимости, а также экскурсии гостей Челябинска по столице Южного Урала. В рамках конгресса состоится инаугурация президента РГР - члена общественной палаты Челябинской области Арсена Унаняна.