"Желтый" уровень опасности в Москве продлили на пятницу
7 июня 2018, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье был продлен на пятницу, 8 июня. Соответствующую неутешительную информацию для москвичей и гостей города предоставили в Гидрометцентре.
Согласно последним данным синоптиков, погода будет потенциально опасной для здоровья и жизни граждан, поскольку в столице сохранится порывистый ветер, а также не исключены грозы, передает РИА "Новости".
Метеорологи отмечают, что завтра в городе местами пройдут сильные дожди, порывы ветра иногда будут достигать 19 метров в секунду, вследствие чего рекомендуется обходить стороной деревья и рекламные щиты, а машины парковать в гаражах или как можно дальше от шатких конструкций.
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