"Желтый" уровень опасности в Москве продлили на пятницу

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье был продлен на пятницу, 8 июня. Соответствующую неутешительную информацию для москвичей и гостей города предоставили в Гидрометцентре.

Согласно последним данным синоптиков, погода будет потенциально опасной для здоровья и жизни граждан, поскольку в столице сохранится порывистый ветер, а также не исключены грозы, передает РИА "Новости".

Метеорологи отмечают, что завтра в городе местами пройдут сильные дожди, порывы ветра иногда будут достигать 19 метров в секунду, вследствие чего рекомендуется обходить стороной деревья и рекламные щиты, а машины парковать в гаражах или как можно дальше от шатких конструкций.