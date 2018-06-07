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В парках и на улицах Челябинска зазвучали эксклюзивные программы

7 июня 2018, 13:12 [«Аргументы Недели. Челябинск», Надежда Медведкина ]

В парках и на улицах Челябинска зазвучали эксклюзивные программы

Что можно услышать из колонок в парке, на площади или пешеходной улице? В скверах популярны «звуки природы». В общественных пространствах часто играет классическая музыка. Слышится иной раз и реклама — как без этого?

Но и от смены музыкальных композиций можно устать. Хочется услышать что-то осмысленное, отвлечься от размышлений, получить какую-то любопытную информацию. Вообще, в сфере уличного радио запускать контент такого рода не принято. Но челябинская рекламная компания «Стрит Радио» решилась попробовать.

- Наш слоган - «Новый формат уличного радио». Следуя его философии, мы хотим сделать радиоэфир не только новостным и рекламным, но также культурно-информационным, развлекательным и просто интересным для слушателя, - объяснил директор компании «Стрит Радио» Эдуард Трифонов. - Поэтому мы решили добавить в свой арсенал ряд программ новой тематики.

Новые программы способны найти поклонников среди самых разных слушателей. Например, «Автоблог» сообщает важную информацию для водителей, а также может побаловать всех любопытных фактами из истории или свежими новостями автомобилестроения. А «HI-TECH NEWS» посвящены самым актуальным электронным новинкам и технологиям, которые поражают воображение — но со временем могут стать неотъемлемой частью нашей жизни. Впрочем, интерес способны вызывать не только последние новинки. Некоторые идеи не теряют актуальности на протяжении многих веков. Это может доказать программа «Мысли великих людей»: цитаты исторических деятелей разных эпох до сих пор мотивируют, заставляют задуматься или улыбнуться.

Одной из самых популярных программ «Стрит Радио» быстро стал прогноз погоды. Острая необходимость узнать, дождь или солнце сулит нам дальнейший день, возникает постоянно, а возможность забраться в дебри интернета есть не всегда. Кстати, оценили слушатели и «Астропрогноз». Казалось бы, не так уж много людей всерьез интересуется астрологией. Но попробуйте пройти по парку, когда из колонок звучит гороскоп на ближайшие дни. Кто не насторожится, ожидая сообщения о своем знаке — хотя бы из любопытства?

Не упущена и местная специфика. Две программы уличного радио посвящены Челябинску. «Город историй» сообщает интересные и далеко не общеизвестные факты из прошлого мегаполиса. Знаете вы, например, что в нашем городе можно увидеть самые старые в регионе горные породы? Близ Шершневского водохранилища и в парке культуры и отдыха имени Гагарина выходят на поверхность розовые и серые граниты и диориты, которым около 300 миллионов лет. А на каком из заводов в года Великой Отечественной войны собирали знаменитые «Катюши»? Сейчас это завод им. Колющенко. Не менее интересные факты рассказывает один из самых известных краеведов Челябинска Юрий Латышев. Эта программа так и называется - «Краевед».

Одна из самых интересных и необычных программ посвящена музыке. Она также возникла не в стороне от Челябинска. Выпуски «RockБлок» рассказывают о музыкальных коллективах и группах, которые работают в нашем городе. Здесь же можно услышать их песни. Примечательно, что слушатели могут повлиять на содержание этой программы. Конечно, сначала музыку оценивает компетентное жюри: достаточно ли качественно сделан звук? Можно ли запускать песни в эфир на самых людных площадках города? Но именно слушатели решают, какой из избранных групп будет посвящена программа и чьи песни зазвучат из динамиков. Голосование идет на странице «StreetRadio» в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/streetradio74) — и, надо сказать, любители музыки очень активны.

Каждая программа длится всего несколько минут: нужно, чтобы новую информацию можно было прослушать, пока пересекаешь парк. Контент обновляется каждую неделю: с одной стороны, так интересные факты успевает услышать довольно много людей, с другой — информация не успевает «приесться» даже завсегдатаям сквера или общественного пространства. В среднем программы появляются в эфире несколько раз в течение часа. Услышать их можно в самых людных местах Челябинска: на площади Революции, на пешеходной Кировке, возле ЮУрГУ, в Саду Победы и других.

 

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