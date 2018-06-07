Бабченко пришлось срочно «воскрешать» после вмешательства ФСБ

Едва затих скандал вокруг отравления Скрипалей, как возник вселенский шум вокруг мнимого покушения на оппозиционного блогера Аркадия Бабченко. И снова во всём пытаются обвинить Россию. Обозреватель «АН» попросил оценить с профессиональной точки зрения комедию под названием «Ожившая Бабетта» старого разведчика полковника в отставке Николая Викторовича УКОЛЕНКОВА.



Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась всё слизать у Лондона в деле со Скрипалями. Там с обвинениями выступили премьер-министр Тереза Мэй и министр обороны. В Киеве тоже с громогласными заявлениями подставились президент Украины Пётр Порошенко и другие первые лица государства. Но вкусного пропагандистского блюда всё равно не получилось. В отличие от знаменитых котлет Скрипали по-киевски слишком дурно пахнут.



Межведомственные разборки украинских спецслужб привели к тому, что СБУ и военная контрразведка не только засветили своих агентов, но и позорно провалили всю спецоперацию. Нет и не может быть доверия к СБУ, которая успешно раскрывает только ею же организованные преступления вроде мнимого убийства Бабченко, фейкового заговора Савченко. А найти и посадить убийц Павла Шеремета, Олеся Бузины, других журналистов до сих пор не может.



Этот скандал должен был по замыслам его инициаторов продолжаться до окончания чемпионата мира по футболу и всерьёз скомпрометировать Россию. Но об этом сценарии стало известно на Лубянке. Бабченко пришлось срочно «воскрешать».



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