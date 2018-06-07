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Профессор Худобородов: челябинская ментальность

7 июня 2018, 12:43 [«Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

Профессор Худобородов: челябинская ментальность

Профессор Александр Худобородов, один из известнейших в стране историков, никогда не жалел, что приехал жить и работать в Челябинск. Именно в этом городе, он сумел осуществить свои юношеские планы. Смог совершить подлинный прорыв в отечественной исторической науке.

Изучением истории своей страны Александр Леонидович увлекся еще в школьные годы. Будущий доктор исторических наук, с серебряной медалью окончил шатровскую сельскую среднюю школу, пожалуй, одну из лучших и старейших не только в северном Зауралье. Потому, что, учиться в школе, созданной еще в 1872 году, и не интересоваться при этом ее историей и краеведением – наверное, просто невозможно…

Последняя книга челябинского историка Александра Худобородова, посвященная малоизученной в российской исторической науке - трагической теме первой волны эмиграции: «Российское казачество на чужбине 1920-1940 годы» – со дня ее выхода в свет стала подлинной библиографической редкостью.

Напомним, что оренбургское казачье войско (ОКВ), которое много лет исследует ученый краевед — второе по старшинству в казачьих войсках страны. Подчинение непокорных кочевых народов, необходимость укрепления границ, усиление военного присутствия России в присоединенных землях, все это требовало создания на восточных рубежах империи непрерывной Оренбургской оборонительной линии. Именно поэтому, статский советник Кирилов получил от 11 февраля 1736 г. Высочайший Указ, которым ему было повелено строить крепости, а основных солдат, беглых, ссыльных, людей и разного рода пришельцев в край зачислить в казаки. А еще высочайшим Указом вес в том же 1736 г. было заложено сразу несколько крепостей, позднее вошедших в Оренбургское казачье войско (Нагайбакская, Миасская, Чебаркульская, Еткульская, Челябинская, Углы-Карагайская).

Так на Южном Урале зарождалась особая, поистине уникальная общность служивых людей. Историческая военно - земледельческая страта российского общества - плод самобытных групп народностей России. Позднее самоиденцифицировавшаяся, как челябинцы…

Кстати совсем недавно в Казани прошла международная научная конференция «Частные миры Великой русской революции, приуроченная к 100-летию октябрьского переворота 1917 года. На которой челябинской профессор Худобородов говорил о восприятии революции и гражданской войны в мемуарах эмигрантов из Советской России - генералов и старших офицеров Оренбургского казачьего войска. Выдающихся наших земляков – южноуральцев. Вполне достойных людей, объективно выражавших думы и чаяния множества наших земляков. Чья историческая деятельность поможет нам наверное лучше осознать, такое интересное понятие как южноуральский менталитет

Таких, наших предков, как, например, генерал-майор Оренбургского казачьего войска Иван Акулинин, родившийся в посёлке Урлядинский, станицы Карагайской, 2-го (Верхнеуральского) отдела Оренбургского казачьего войска. Окончивший Верхнеуральское городское училище. После захвата власти в стране большевиками Акулинин был избран депутатом войскового круга, а вскоре стал заместителем войскового атамана Александра Дутова, в его войсковом правительстве в Верхнеуральске. В августе 1918 года Иван Григорьевич, возглавлял войсковую организацию Оренбургского казачьего войска на предварительном Государственном совещании в Челябинске - представителей государственных образований Востока России. Уже в эмиграции он был избран войсковым атаманом Оренбургского казачьего войска. Был представителем Восточного казачьего союза в Западной Европе. А в Париже стал еще и редактором казачьего отдела в журнале «Часовой»

Иван Акулинин

Или, например, полковник Оренбургского казачьего войска Гавриил Енборисов. В годы гражданской войны Енборисов был комендантом штаба обороны города Верхнеуральска и округа. Руководил отрядом дружины Святого креста в армии Колчака. Был заместителем начальника охраны атамана Семенова, первым председателем правления и совета Восточного казачьего союза в Маньчжурии. Работал в администрации КВЖД.

Гавриил Енборисов

Или, генерал-майор Оренбургского казачьего войска Аристарх Зуев. Который командовал вторым Кундравинским казачьим полком, участвовал в боях против красных под Верхнеуральском. Прославился в знаменитом «Сибирском Ледовом походе». А с 1939 года стал начальником семеновского Союза казаков на Дальнем Востоке.

Аристарх Зуев

 

Южноуральские казачьи лидеры – авторы интереснейших мемуаров, занимали совершенно определенную позицию в вопросе о месте казачества в белом движении. Они считали, что именно казаки были в авангарде белого движения, наиболее стойко боролись против большевиков. По этому поводу казачий полковник Гавриил Енборисов писал: «Прежде всего, русские люди не должны забывать, что вооруженная борьба с большевиками началась в казачьих областях, а не в каких других местах России. Не будь казачьих земель – не было бы и белого движения… В Воронежской губернии могла возникнуть «антоновщина», на Украине – «махновщина», по Черноморскому побережью – «зеленое движение», но для белого дела там не было почвы, оно было возможно только на казачьей земле».

По подсчетам историков, в антибольшевистском движении принимало участие 46 оренбургских казачьих генералов, причем подавляющее большинство из них (33 человека) получило генеральские чины уже в ходе Гражданской войны. Лишь один дослужился до чина полного генерала (колчаковский генерал от артиллерии Михаил Ханжин), 6 офицеров (М.П. Бородин, А.И. Дутов, Г.П. Жуков, В.М. Панов, Н.Т. Сукин, Л.П. Тимашев) закончили службу с чином генерал-лейтенанта, остальные – генерал-майорами.

В то же время и Акулинин и Енборисов сходились во мнении, что весной 1917 года, среди казаков, имело место всеобщее увлечение левыми настроениями, Оренбургские казаки достаточно спокойно отнеслись к свержению самодержавия. Вот так Енборисов описывал первый войсковой круг оренбургского казачества, проходивший в мае 1917 года: «Первый войсковой круг, откровенно говоря, был немного революционен…». И действительно, войсковой круг, принял резолюцию с требованием объявить Россию демократической республикой и об обязанности членов круга носить красные повязки…

Иван Акулинин описывая влияние аграрной политики большевиков весны 1918 года (продовольственная диктатура, продразверстка) на настроение оренбургского казачества, которое к тому времени встало на путь вооруженной борьбы против советской власти, отмечал: «Успехи оренбургских казаков в этот период борьбы объясняются резким переломом, который произошел в настроении казачьей массы, воочию убедившейся, что казачеству с большевиками не по пути».

И далее: «Неумелая и жестокая политика большевиков, их ничем не прикрытая ненависть к казакам, надругательства над казачьими святынями и. особенно, кровавые расправы, реквизиции. Контрибуции и разбои в станицах – все это открыло глаза казакам на сущность советской власти и заставило их взяться за оружие…».

Очень емко, в ноябре 1924 года, на конференции в Праге, о белом движении высказался редактор журналов «Казачий путь» и «Путь казачества» Василий Харламов: «Нельзя отказать казачеству в том, что оно было демократическим и государственным. Казачья борьба не была борьбой за свою хату, за свой избыток. Казачество боролось за воссоздание русской государственности, казачий же сепаратизм был сочинен. Борьба с этим выдуманным сепаратизмом ослабляла белое движение, вносила в него развал и довела до Новороссийска…».

Надо ли говорить, что казачьи традиции на Южном Урале, так называемый «челябинский менталитет», до сегодняшнего дня придает землякам южноуральцам тот особый и неповторимый дух, который отмечали и отмечают многие вдумчивые исследователи нашего этноса…

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