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СМИ узнали подробности массовой «зачистки» в МЧС после трагедии «Зимней вишни»
7 июня 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
В министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий началась масштабная реорганизация, направленная на повышение эффективности работы ведомства. Об этом узнали СМИ.
В мае в России сформировали новое правительство. Своего поста в высшем исполнительном органе власти лишился глава МЧС Владимир Пучков. Ему на смену пришел Евгений Зиничев, ранее занимавший должность заместителя директора ФСБ.
Отставка Пучкова была предсказуемой. Эксперты заговорили о ее неизбежности после масштабного пожара, произошедшего в конце марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В связи с трагическим инцидентом, унесшим жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка, работа МЧС подверглась жесткой критике со стороны общественности.
Через некоторое время после ухода Владимира Пучкова был уволен первый заместитель руководителя спасательного ведомства Владимир Степанов. Как пишет Life, этим кадровые изменения в министерстве не ограничатся. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении журналистов, в МЧС началась массовая «зачистка».
Одним из составляющих процесса реорганизации должно стать наведение финансовой дисциплины. Как рассказал источник издания в МЧС, аудит ведомства проведет заместитель Зиничева Андрей Гурович. Собеседник СМИ спрогнозировал, что результатом работы Гуровича, который, как и министр, является выходцем из спецслужб, станет возбуждение большого количества уголовных дел о кражах бюджетных миллионов и превышении должностных полномочий.
Кроме того, ожидается, что в структуре министерства произойдут сокращения. Они коснутся в первую очередь управленцев в регионах. Уменьшение числа этих сотрудников позволит - за счет высвободившихся денег - поднять зарплату в пожарно-спасательных частях.
Итогом реорганизации должно стать превращение МЧС в мобильную боевую структуру с минимальным управленческим аппаратом. По данным журналистов, такую задачу Евгений Зиничев поставил на недавнем совещании с руководителями департаментов и региональных подразделений.
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