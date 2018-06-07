Новости Народного фронта Сахалина

В очередном выпуске новостей общественное движение продолжает анализировать – почему Федеральные Законы и Программы не работают в регионе? Почему Минвостокразвития, Губернатор Сахалина, правоохранительные органы отказываются выполнять федеральные законы и не дают нормально жить людям на своей собственной земле?

Президент и правительство РФ делают всё возможное, чтобы искоренить преступность в стране. Правоохранительным органам на местах остаётся только честно соблюдать законы, казалось бы, чего проще?

На практике же мы видим, как честные, поначалу, служители Фемиды ломаются под давлением огромных взяток, под лестными предложениями чиновников о предоставлении миллионных заказов родственникам. Это и судьи, выносящие заведомо незаконные решения и прокуроры, которые не хотят портить отношения с властью.

Мы, Народный фронт Сахалина, уверены в том, что безразличие и несправедливость есть предательство и подлость со стороны власти по отношению к народу.

Президент России В. В. Путин закрепил законом право участия общественных организаций во всех расследованиях, где нарушен закон. Народный фронт Сахалина этим правом пользуется.

В Сахалинской области в январе 2018 года был проведён семинар «Реформа контрольно-надзорной деятельности» в рамках проекта « Бизнес и власть – откровенный разговор».

В своём выступлении О. Н. Калинин, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», привёл примеры нарушений прав и давления на предпринимателей Сахалина.

Он отметил, что защиту сахалинские предприниматели ищут в Москве, а не в прокуратуре или суде Сахалина, так как следствие специально ведётся неспешно, годами, что приводит к потере бизнеса.

Губернатор области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области, присутствующие на семинаре, не смогли дать вразумительного ответа, как с этим правовым беспределом можно бороться на местах.

Чтобы не быть голословными, приведём примеры таких дел.

«Факт попытки хищения путём обмана бюджетных средств»

ИП Волохов В. Д. выиграл тендер на изготовление малых форм в ноябре 2015 г., перед Новым годом. Взял кредит, выполнил работы в срок, заказчик подписал акт выполненных работ. В феврале 2016 г. заказчик забрал малые формы на свой склад, а платить отказался. Предприниматель понёс убытки.

Арбитражный суд Сахалинской области, судья С. В. Кукина, отказал ИП Волохову в удовлетворении исковых требований в полном объёме о взыскании с муниципального казённого учреждения «Управление делами администрации г. Южно-Сахалинска» о компенсации за выполненные работы.

Постановлением Арбитражного суда апелляционной инстанции 15.12.2017 г. решение суда Сахалинской области от 14.08.2017 г. по делу № А-59-2564/2016 отменено. Принято новое решение о взыскании с муниципального казённого учреждения «Управление делами администрации г. Южно-Сахалинска» в пользу ИП Волохова В. Д. оплату за выполненные работы по муниципальному контракту в сумме 7 390 798 рублей.

Но ещё до судебного разбирательства следователь по особо важным делам УВД г. Южно-Сахалинска майор Е. Г. Винник возбудила уголовное дело. Повод возбуждения уголовного дела дословно: «Факт попытки хищения путём обмана бюджетных средств».

Основание возбуждения уголовного дела дословно: «имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УКРФ».

Дальше пошло словоблудие.

Дословно: «В период времени с 01 октября 2015 г по 31.12.2015 г. неустановленное лицо из числа сотрудников ИП Волохов В. Д. имея умысел на хищение денежных средств путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя умышленно, используя доверие, оказанное ему в силу заключенного муниципального контракта от 16.11.2015 г. на выполнение работ».

Т.е. из протокола Е. Г. Винник следует, что неустановленное лицо, ещё не получив муниципальный контракт, уже имело преступный умысел, заведомо не намереваясь выполнить в полном объёме работы, оформило и подписало акты выполненных работ. Но ведь в деле действительно имеется акт выполненных работ, подписанный управлением делами администрации г. Южно-Сахалинска!

Даже после решения арбитражного суда апелляционной инстанции, вступившего в законную силу, Е. Г. Винник повторно произвела выемку бухгалтерских документов из компьютера у ИП Волохова В. Д., чем приостановила работу предпринимателя. Два года предприниматель несёт убытки.

Украл сам у себя

Мы рассмотрим ещё одно дело следственного управления МВД по г. Южно-Сахалинску. Дело хлебокомбината, где его собственник украл сам у себя бэушный пенополистерол от ремонта крыши.

Это уголовное дело также было возбуждено следователем Е. Г. Винник. Дело развалилось, так как суд не нашёл в действиях собственника хлебокомбината состава преступления.

Дела, которые расследуются следователем Е. Г. Винник, расследуются годами. Руководство следственного комитета, прокуратура никаких мер не принимает, хотя есть сроки расследования уголовных дел.

Сам виноват

Прокурор Сахалинской области Рябов организовал приём граждан совместно с общественной палатой граждан области. На этом мероприятии прокурор принял от гражданиназаявление. Но и по прошествии двух месяцев не дал на него ответа, чем нарушил Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который предусматривает тридцатидневный срок для ответа на обращение гражданина.

Суть поданного заявления.

Преступник завладел автомобилем Лэнд-круизер гражданина, подделал подписи на договоре, регистрационных документах и продал автомобиль. Есть заключение экспертизы, что подписи гражданина на документах подделаны. Есть протокол допроса, где мошенник признался, что подписи подделал он. После этого автомобиль, который ранее был арестован и находился на арест площадке в рамках расследования уголовного дела, ему вернули, а мошенника отпустили.

По какой причине Рябов, прокурор области отказался давать ответ заявителю и кого он покрывает?

Общественность и население должны знать для чего это показное получение заявлений в присутствии членов общественной палаты, почему гор.отдел МВД г. Южно-Сахалинска семь лет отказывает в возбуждении уголовного дела обвиняет владельца автомобиля, что он сам виноват в том, продал автомобиль за 10 тыс. рублей, а не за 1500 тыс. рублей.

Выводы

Приводя эти примеры, мы можем понять, как наши правоохранительные органы отчитываются о снижении преступности.

В одних случаях отказывают в возбуждении уголовного дела, в других вообще не отвечают на заявления, или давят на потерпевшего, чтобы он забрал своё заявление, или заплатил, чтобы дело закрыли. Без прокуратуры такие действия не возможны.

Как предпринимателям и общественности бороться со следователями и их покровителями, которые работают не в интересах России и российского бизнеса?

Федеральный закон от 19.12.2016 № 436-ФЗ «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» изменил редакцию статьи 299 УКРФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

П. 3. данной статьи устанавливает: «Незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей».

Если на заседании Штаба регионального общественного движения «Народный фронт Сахалина» («НФС») будет принято решение в отношении следователя Винник Г. Е., о возбуждении против неё уголовного дела, то в России будет создан прецедент.

То, о чем говорил наш Президент: «Общественность и население должны контролировать выполнение законов. Перед законом равны все».

О Движении

Региональное общественное движение «Народный фронт Сахалина» («НФС») создано в 2014 году.

Основной задачей деятельности «НФС» является помощь в работе госаппарата, сближение общественных организаций, малого бизнеса и населения с властью.

Своей работой мы показали гражданам Сахалинской области, что они могут защищать свои права и влиять на чиновников.

Контроль чиновников общественными организациями помог решить многие проблемы в развитии малого бизнеса.

Основные актуальные задачи «НФС» это:

- изучение причин, которые влияют на выезд населения с Дальнего Востока;

- решение проблемы банкротства малого бизнеса;

- увеличение инвестиций в экономику региона;

- снижение налогооблагаемой базы.

Решения по всем этим текущим задачам выносятся на заседания штаба «НФС», рекомендации предоставляются региональному Правительству и населению.

«Народный фронт Сахалина», июнь 2018