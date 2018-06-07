В Госдуме высказались о запрете ФИФА на выступление Юлии Чичериной

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о запрете ФИФА на выступление певицы Юлии Чичериной в рамках фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону.

Спортсменка и политик заявила, что не знает, имеет ли ФИФА право устанавливать подобные ограничения. С одной стороны, хозяйкой чемпионата мира является Россия, но с другой – мероприятие полностью проводит Международная федерация футбола, а российская сторона лишь отдает на время свою территорию.

В беседе с RT Журова подчеркнула, что, вероятно, сейчас нельзя возмущаться, поскольку Россия подписала с ФИФА договор о сотрудничестве. Она, однако, отметила, что восемь лет назад, когда РФ получила право на проведение ЧМ, никто не думал, что произойдет обострение отношений с Украиной.