В Госдуме высказались о запрете ФИФА на выступление Юлии Чичериной
7 июня 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о запрете ФИФА на выступление певицы Юлии Чичериной в рамках фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону.
Спортсменка и политик заявила, что не знает, имеет ли ФИФА право устанавливать подобные ограничения. С одной стороны, хозяйкой чемпионата мира является Россия, но с другой – мероприятие полностью проводит Международная федерация футбола, а российская сторона лишь отдает на время свою территорию.
В беседе с RT Журова подчеркнула, что, вероятно, сейчас нельзя возмущаться, поскольку Россия подписала с ФИФА договор о сотрудничестве. Она, однако, отметила, что восемь лет назад, когда РФ получила право на проведение ЧМ, никто не думал, что произойдет обострение отношений с Украиной.
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