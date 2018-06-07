В Москве на время ЧМ-2018 ужесточат наказание за использование беспилотников

В Москве во время чемпионата мира по футболу в июне и июле 2018 года будет усилен контроль за беспилотниками. За данный процесс будет отвечать Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте ММТП Антон Алексеев сообщил в четверг, 7 июня, что во время ЧМ будут действовать зоны, в которых полеты дронов запрещены. В частности, как отмечает m24.ru, им нельзя будет летать вокруг тренировочных полей, стадионов, а также вокруг городов, в которых будут проходить матчи.

Вышеуказанный запрет начал действовать 1 июня, а снят он будет лишь 17 июля, уточняет Агентство "Москва". Нарушителям придется заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Должностных и юридических лиц обяжут выплатить от 25 до 30 тысяч рублей и от 250 до 300 тысяч рублей соответственно.