"Пусть они сами варят никудышние борщи", протоиерей Ткачёв указал место свекрови

Протоиерей Андрей Ткачёв, известный довольно жесткими высказываниями и емкими формулировками, указал на место свекрови в новой семье своих детей. Священник сказал просто, «в молодой новообразованной семье свекрови места нет».

Нормально, когда человек ждет того, времени, чтобы больше не опекать своих детей и не нормально, когда он до старости «квохчет» над ними, и лезет в его жизнь. Любить надо, но дистанцию соблюдать стоит. И никакие «Я его родила, воспитала и я лучше знаю, что ему нужно в жизни» не аргумент, потому что место самого близкого человека для ребенка уже занял супруг. И это его право по воле Бога, считает Андрей Ткачев.

А если этого не понимать, появляются и ревность, и зависть, и ненависть невестки к свекрови и наоборот. Над такими отношениями можно горько плакать или сочинять анекдоты. "

«Помогать детям может и надо, но лучше пуст они сами варят свои первые никудышние борщи. Женился, взял жену под мышку, собрал чемоданы с нехитрым скарбом и дуй на съемную квартиру, чтобы духу твоего не было ни одного дня в родительском доме. Все. Начинай жить самостоятельно! Ну, можно съездить в Турцию сразу после венчания, а потом все – сразу на съемную квартиру», - уверен известный священник и телеведущий.