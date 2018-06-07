К ЧМ-2018 в Москве появятся дополнительные 37 машин "скорой помощи"
7 июня 2018, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве к чемпионату мира по футболу появятся дополнительные 37 машин "скорой помощи". Эти автомобили оснащены техникой, которая необходима для поддержания состояния пациента по пути в больницу.
В частности, в машинах имеется система мониторинга сердечного ритма и других важнейших показателей, аппарат для искусственной вентиляции легких и оборудование для обеспечения кровообращения в организме при остановке сердца, передает m24.ru.
Во время ЧМ-2018 в Москве все медики будут одеты в особую униформу. В общей сложности в мобильных бригадах и медицинских пунктах будут работать 320 врачей.
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