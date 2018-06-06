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Госдума рассмотрит поправки о допуске родственников в реанимацию
6 июня 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит в первом чтении поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие допуск родственников в реанимацию. Сегодня предлагаемые изменения были одобрены парламентским комитетом по охране здоровья, сообщили в пресс-службе «Единой России».
Как сообщил член комитета, руководитель направления партийного проекта «ЕР» «Здоровое будущее» Николай Герасименко, депутаты добивались принятия поправок более двух лет. После их одобрения вопрос допуска родственников пациентов, находящихся в реанимационных отделениях, окончательно решится.
По словам Герасименко, в настоящее время главные врачи медицинских учреждений, как правило, отказывают в посещении таких больных. Между тем, мировая практика свидетельствует о том, что такие визиты не приводят к негативным последствиям ни для пациентов, ни для их родных, отметил парламентарий.
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