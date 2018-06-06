Конкурс «Мисс Америка» отказался от дефиле в купальниках

Знаменитый конкурс красоты «Мисс Америка», который проводится уже без малого сто лет, переквалифицировался из шоу в соревнование и исключил из программы дефиле участниц в купальниках.

Конкурс «Мисс Америка», проводящийся с 1921 года, перестанет быть шоу. Теперь он станет соревнованием, где внешность участниц не будет иметь решающего значения. Теперь организаторы будут уделять основное внимание талантам, стилю и внутренним качествам конкурсанток. Об этом заявила глава попечительского совета конкурса «Мисс Америка» Гретхен Карлсон.

Это уже не первая попытка организаторов конкурса уйти от культа тела. До середины ХХ века участницы вообще получали отдельные оценки за красивое лицо, грудь, руки и талию. От этой практики пришлось отказаться после того, как «Мисс Америка-1951» Иоланда Бетбезе отказалась сниматься в купальнике.

Теперь организаторы решили добавить еще два момента. Во-первых, участницы сменят вечерние платья на комфортную одежду. Во-вторых, в жюри конкурса теперь будут находиться только женщины. Кстати, сама Гретхен Карлсон стала «Мисс Америкой» в 1989 году, и ее лично не смущало дефиле в бикини, сообщает НТВ.