Что Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II подарила на свадьбу своему внуку Гарри и теперь уже бывшей американской актрисе Меган Маркл особняк в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.

Британские СМИ сообщили, что в подарок на свадьбу от своей царственной бабушки принц Гарри и его невеста Меган Маркл получили особняк York Cottage, который располагается в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.

Общая территория королевского владения, по сообщениям британских журналистов, составляет 8 000 га. К королевскому дворцу примыкает сад площадью 24 га.

Ранее в прессе сообщалось, что после церемонии бракосочетания королева Великобритании Елизавета II пожаловала молодоженам титулы герцога и герцогини Суссекских.

Сейчас принц британский Гарри и его супруга Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже, расположенном на территории Кенсингтонского дворца, сообщает RT.