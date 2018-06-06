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Что Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл
6 июня 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Королева Великобритании Елизавета II подарила на свадьбу своему внуку Гарри и теперь уже бывшей американской актрисе Меган Маркл особняк в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.
Британские СМИ сообщили, что в подарок на свадьбу от своей царственной бабушки принц Гарри и его невеста Меган Маркл получили особняк York Cottage, который располагается в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.
Общая территория королевского владения, по сообщениям британских журналистов, составляет 8 000 га. К королевскому дворцу примыкает сад площадью 24 га.
Ранее в прессе сообщалось, что после церемонии бракосочетания королева Великобритании Елизавета II пожаловала молодоженам титулы герцога и герцогини Суссекских.
Сейчас принц британский Гарри и его супруга Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже, расположенном на территории Кенсингтонского дворца, сообщает RT.
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