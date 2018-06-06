Посвященный прямой линии с Путиным хештег набирает популярность

В преддверии завтрашней прямой линии российского президента Владимира Путина в социальных сетях стремительно набирает популярность уже ставший традиционным флэшмоб #смотрюлинию.

«В прошлом году блогеры впервые начали импровизированное соревнование на лучший репортаж о прямой линии. Чтобы принять в нем участие, нужно было публиковать сообщения о телепрограмме с хэштегом #смотрюлинию. В этом году традиция продолжилась», - рассказали организаторы этого флэшмоба.

В 2017 году было зафиксировано более 600 тысяч публикаций с хэштегом, посвященным прямой линии президента России. Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12 мск, сообщает РИА Новости.