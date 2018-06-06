Пожилой немец едет на ЧМ в Россию на тракторе с домом-бочкой

Один из немецких болельщиков решил добраться в Россию со своей собакой на тракторе с домом на колёсах, оформленном как пивная бочка. У трактора скорость 50 км/ч, поэтому футбольный фанат выехал на турнир заранее.

В сети размещен видеоролик, который был снят в тот момент, когда немец платил за проезд по белорусским дорогам. На днях мужчина пересек границу Польши и Беларуси. Он планирует добраться до Москвы через 10 дней.