Пожилой немец едет на ЧМ в Россию на тракторе с домом-бочкой
6 июня 2018, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
Один из немецких болельщиков решил добраться в Россию со своей собакой на тракторе с домом на колёсах, оформленном как пивная бочка. У трактора скорость 50 км/ч, поэтому футбольный фанат выехал на турнир заранее.
В сети размещен видеоролик, который был снят в тот момент, когда немец платил за проезд по белорусским дорогам. На днях мужчина пересек границу Польши и Беларуси. Он планирует добраться до Москвы через 10 дней.
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