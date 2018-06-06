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Британский ведущий пять минут шутил на тему смерти Бабченко
6 июня 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Известный британский телеведущий Джон Оливер посвятил пять минут своей программы Last Week Tonight анализу инсценировки убийства беглого российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.
Театральную постановку Службы безопасности Украины (СБУ) с участием Аркадия Бабченко Оливер назвал «не обычной новостью». По его мнению, это «шпионский роман под названием «Твоему бате эта книжка бы понравилась».
Оливер также оценил работу гримера, который разлил под головой «убиенного» журналиста свиную кровь. То, что в морге Бабченко читал новости о собственной «смерти», он прокомментировал следующим образом: «Круче было бы, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром».
«Это просто невероятно: смотреть на людей, которые любят своего коллегу. Обычно в офисе, узнавая о том, что коллега, который, как они думали, умер, оказывается жив, люди кивают и возвращаются писать про него гадости в чатике», - высказался Джон Оливер, комментируя сюжет, в котором коллеги Аркадия радуются, узнав, что он жив.
Ведущий также прокомментировал предположение журналистов, что Бабченко понадобится много букетов цветов, чтобы загладить свою вину перед женой, не знавшей об инсценировке: «Бабченко не придется даже покупать цветы. Он может составить букет из тех, что принесли на его могилу», - передает Lenta.ru.
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