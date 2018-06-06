На Большой Дмитровке загорелось здание

По сообщению корреспондента «Аргументов недели», в центре Москвы валят клубы дыма, работают пожарные и службы Мосгаза.









В здании на Большой Дмитровке, где расположен книжный магазин, загорелась крыша. На улице собралась огромная толпа народа.

Проход по Большой Дмитровке перекрыт.