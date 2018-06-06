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Путин рассказал, как пил водку с Си Цзиньпинем
6 июня 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью китайским СМИ в преддверии своего визита в КНР о том, какие отношения у него сложились с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Он очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Если мы о чем-то договариваемся с председателем Си Цзиньпином, то всегда стремимся к исполнению взятых на себя обязательств. Для меня это очень комфортный партнер, надежный и хороший друг», - отметил Владимир Путин в интервью председателю Медиакорпорации Китая Шень Хайсюну.
Президент России рассказал, как ему довелось отмечать свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином. К слову, это единственный из мировых лидеров, которому так повезло.
«У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали», - рассказал Владимир Путин. По словам президента, они «выпили по рюмке водки, порезали какую-то колбасу». «Мы после окончания рабочего дня это сделали», - уточнил российский лидер.
С 8 по 10 июня Владимир Путин посетит Китай с двухдневным визитом. Это будет его вторая зарубежная поездка после инаугурации, отмечает RT.
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