Путин рассказал, как пил водку с Си Цзиньпинем

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью китайским СМИ в преддверии своего визита в КНР о том, какие отношения у него сложились с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Он очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Если мы о чем-то договариваемся с председателем Си Цзиньпином, то всегда стремимся к исполнению взятых на себя обязательств. Для меня это очень комфортный партнер, надежный и хороший друг», - отметил Владимир Путин в интервью председателю Медиакорпорации Китая Шень Хайсюну.

Президент России рассказал, как ему довелось отмечать свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином. К слову, это единственный из мировых лидеров, которому так повезло.

«У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали», - рассказал Владимир Путин. По словам президента, они «выпили по рюмке водки, порезали какую-то колбасу». «Мы после окончания рабочего дня это сделали», - уточнил российский лидер.

С 8 по 10 июня Владимир Путин посетит Китай с двухдневным визитом. Это будет его вторая зарубежная поездка после инаугурации, отмечает RT.