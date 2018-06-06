В Москве учительницу уволили за поход с классом в театр

Учительницу одной из московских школ уволили после того, как она вместе со своими учениками сходила на спектакль «О дивный новый мир» по роману-антиутопии Олдоса Хаксли.

Родителям не понравилось, что в спектакле идет речь о «свободной любви». «За это, получается, „растление“ директор школы уволил этого педагога... У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань», — рассказал худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. По его словам, он не знает, в какой школе работала уволенная учительница, фамилию директора он тоже не знает, но «Модерн» будет заниматься выяснением этих сведений, чтобы разобраться в ситуации. Данные администрации учебного заведения обязательно обнародуют, добавил он. Грымов хочет пригласить на постановку директора школы и представителей министерства образования и науки.