В Подмосковье ожидается богатый грибной урожай

Прохладная и дождливая погода, установившаяся в регионе, не только комфортна для метеочувствительных людей, но и благоприятно влияет на урожай грибов. Специалисты Московской области ожидают высокий урожай.

Конечно, дожди способствуют большому урожаю грибов. При засухе грибов бывает мало, а при мелком дождике и прохладной температуре - больше. Грибы любят влажность и прохладу, отмечает сайт Подмосковье сегодня слова специалиста.

Отметим, что сейчас в регионе много сыроежек, которые считаются малоценными, но лучше переносят неблагоприятные условия. Ценных грибов - белых, груздей и шампиньонов - гораздо меньше.