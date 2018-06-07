Дом для обманутых дольщиков достроили в Подмосковье

Обманутых дольщиков в нашей стране еще очень большое количество, однако, недавно их стало на 140 человек меньше. В подмосковных Люберцах закончили строительство долгожданного дома для обманутых дольщиков.

Четырехсекционный двенадцатиэтажный дом расположен на Колхозной улице. Строительство началось летом 2013 года и должно было завершиться в декабре 2015 года. Однако по причине нестабильного финансирования сроки неоднократно переносились. С марта 2018 года дом был на контроле Минстроя и администрации округа. В итоге сторонам удалось добиться продолжения работ, отмечает сайт Подмосковье сегодня.

Стоит отметить, что уже в ближайшее время 140 граждан, вложивших денежные средства в эту стройку, получат ключи от своих квартир.