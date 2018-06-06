Владимир Путин назвал своих любимых футболистов

В преддверии старта чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России, президент Владимир Путин рассказал о своих спортивных увлечениях и назвал лучших в мире футболистов.

«У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин. Среди иностранных – Пеле. Еще Марадона мне очень нравится», - рассказал российский президент.

Владимир Путин также отметил, что и сам увлекается спортом. Президент старается посвящать спорту не менее двух часов в день. При этом он занимается разными видами спорта, а не каким-то одним – президента России можно встретить как на татами, так и на хоккейной площадке, передает RT.