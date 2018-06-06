В сети предложили вместо моста отдать Украине Ефремова

Слова актера Михаила Ефремова о том, чтобы отдать Украине Крымский мост, вызвали бурю негодования у пользователей сети. Возмущенные граждане предложили отдать Украине самого Ефремова.

Ранее Михаил Ефремов высказал в интервью мысль, что «разбираться с Украиной нам надо именно деньгами», в частности, отдать Крымский мост. Тогда, по мнению актера, осчастливленная Украина сможет помириться с Россией.

Пользователи сети, не скрывая своего разочарования, обвинили Ефремова в пьянстве и деградации, и посоветовали «Гражданину Алкашу протрезветь». А некоторые и вовсе заподозрили у актера психическое расстройство.

Возмущенные пользователи также поинтересовались, а чьи, собственно, деньги Ефремов собрался отдавать Украине. «Своими, заработанными в перерывах между пьянками, и рассчитывайся, а на народное достояние рот не разевай. Ты к нему никаким боком, ибо в труде замечен не был», - дали ему гневную отповедь.

В качестве альтернативы идее Ефремова пользователи предложили свой вариант. «Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост. Предлагаю отдать Украине Ефремова», - приводит цитаты из сети РИА Новости.