Церковь беспокоит популярность язычества у спецназовцев
6 июня 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Результатом бездействия со стороны РПЦ является распространение языческих идей и воззрений среди части профессиональных спортсменов и бойцов спецназа, заявил сегодня патриарх Кирилл.
Церковь не обратила внимания на первые сигналы о популярности языческих воззрений в спортивной среде. Теперь же, собрав достаточной большой объем информации по этой теме, РПЦ вынуждена констатировать, что «среди определенной части спортсменов и военнослужащих, особенно тех, которые работают в сфере специальных операций и постоянно рискуют жизнью, становятся популярными языческие идеи», - заявил сегодня патриарх Кирилл на заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.
Русская православная церковь не может и дальше оставаться в стороне от этого вопроса, потому что спортсмены и защитники Отечества нуждаются в духовной поддержке. «Если они будут мотивировать себя языческими культами, то ничего хорошего из этого не выйдет», - приводит предупреждение предстоятеля Русской православной церкви РИА Новости.
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