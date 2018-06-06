Высказывание актера Михаила Ефремова о том, что для примирения с Киевом можно подарить Украине Крымский мост, обсуждают сегодня в соцсетях и комментируют политики и общественные деятели. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что "восстановление нормальных отношений с Украиной — действительно одна из важнейших задач для России", - передает RT. Бортко не согласен с Ефремовым, предложившим отдать Крымский мост Украине

Но, по его мнению, пока с такими украинскими властями примириться не получится. Белик напомнил, что Россия давала серьёзные скидки на газ, продавала его по практически бросовой цене, поддерживала экономику Украины траншами, кредитами, был подписан ряд межгосударственных соглашений, дающих преференции для Украины.

"Но только опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он всё равно в Европу смотрит", — отметил Белик. По словам депутата, "Майдан" показал, что эти методы не работают, когда к власти приходят политики, которые живут ненавистью к России.

Ефремов считает, что помириться с Украиной можно, если отдать ей Крымский мост. Она будет брать деньги за проезд. По мнению Ефремова, получив такой подарок, Киев сразу забудет разногласия с Россией из-за Крыма.