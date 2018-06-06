В Екатеринбурге больная раком женщина умерла на улице рядом с больницей

В Екатеринбурге сегодня утром больная раком 60-летняя женщина умерла на улице рядом с городской больницей. Женщина скончалась напротив больницы у дома по улице Старых Большевиков. Как установила областная прокуратура, жительница Екатеринбурга длительное время проходила курс лечения в связи с тяжёлым онкологическим заболеванием.

Сегодня утром после прохождения одной из медицинских процедур пациентка вышла из больницы и ждала такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы. Ее состояние резко ухудшилось.

Местные СМИ написали, что медики своевременно не отреагировали на сообщение граждан об ухудшении состояния здоровья женщины.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга и следственные органы СК России по Свердловской области проводят проверку по факту смерти женщины у Центральной городской больницы №23.