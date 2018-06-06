Бортко не согласен с Ефремовым, предложившим отдать Крымский мост Украине
6 июня 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России, режиссер Владимир Бортко не согласен с мнением Михаила Ефремова, по мнению которого для примирения с Украиной нужно передать Крымский мост Киеву.
Актер театра и кино Михаил Ефремов считает, что помириться с Украиной можно, если отдать ей Крымский мост. По мнению Ефремова, получив такой подарок, а Киев сразу забудет разногласия с Россией из-за Крыма.
Народный артист призывает не относиться серьезно к словам Евремова, - сообщает RT. "Это не громкие заявления, а высказывания артиста, не более того. Я не разделяю его точку зрения и не понимаю, почему мы должны так поступать", - сказал депутат.
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