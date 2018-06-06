Названы 100 лучших вузов России. На первое место эксперты поставили МГУ имени М.Ломоносова.

В тройке лучших российских университетов - МФТИ и МИФИ. На четвертом месте - Санкт-Петербургский университет. Все четыре вуза сохранили свои места с прошлого года. Пятое место заняла Высшая школа экономики (ВЭШ), поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с 2017 годом.

А МГИМО, наоборот, опустился вниз и занимает в 2018 году шестое место, - сообщает ТАСС. На 7 позиции - Томский политехнический университет. Далее в списке лучших российских вузов располагаются Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

По данным экспертов, состав первой двадцатки рейтинга по сравнению с 2017 годом не изменился.

В число 100 лучших вузов России в 2018 году вошли сразу 34 организации столичного региона, тогда как пять лет назад в сотне лучших их было 30, отметило агентство RAEX.

При подготовке рейтинга ведущих вузов России по версии RAEX используются статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Ежегодный рейтинг был составлен в седьмой раз.