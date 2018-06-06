Составлен список говорящих о надвигающейся смерти примет

Согласно гипотезе, распространенной в кругах любителей эзотерики, о приближении ухода из жизни человека свидетельствует ряд примет на его теле и в поведении. Список признаков, предвещающих скорую смерть, появился в интернете.

1. Резкое изменение поведения

Как пишет опубликовавший данный перечень сайт strana-sovetov.com, человек, наделенный развитой интуицией, перед своей кончиной ощущает сильную тревогу. Это чувство может стать причиной резкого изменения поведения. Например, человека охватывает панический страх, несмотря на то что раньше в этом он замечен не был. Кроме того, известны случаи, когда не отличающиеся активностью люди развивают бурную деятельность – они торопятся все успеть, как будто осознают, что столкнулись с дефицитом времени.

2. Разговоры о смерти

Тот, кто предчувствует свой скорый уход из жизни, как правило, постоянно упоминает смерть в разговорах с друзьями и родственниками. Некоторые окружают себя ее символами. При этом эзотерики отмечают, что в ряде случаев такие игры со смертью являются одной из причин гибели человека, а нее ее предвестником.









3. Симметрия лица

За несколько дней до кончины лицо становится полностью симметричным, пишут авторы материала. Согласно их утверждению, данный признак подтвержден официальной наукой.

4. Снижение аппетита

Люди, в которых угасают жизненные силы, обычно не отличаются хорошим аппетитом. Первым делом такой человек отказывается употреблять продукты, обладающие высокой энергетической ценностью.









5. Изменение цвета кожи и холодное дыхание

Перед кончиной кисти рук приобретают синеватый оттенок, а на лице могут проступить странные пятна. Кроме того, по одному из народных поверий, людей, находящихся на пороге смерти, отличает холодное дыхание.

6. Отметины на теле

В некоторых случаях признаком приближающегося ухода из жизни служит появление на теле родинок, утверждают составители списка. По их версии, в качестве индикаторов могут выступать пигментированные образования на шее со стороны затылка, пятке, спине (в районе лопаток) и руке - возле локтевого сгиба.