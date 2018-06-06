Ученые выявили, какая песня может помочь при спасении жизни человека

Медики, кто знает популярную песню "Макарена" (Macarena) могут надежнее других оказать помощь человеку, у которого случился сердечный приступ. В Испании ученые из Барселонского университета провели исследование, изучая влияние метронома и песни "Макарена" на выполнение непрямого массажа сердца. В эксперименте приняли участие 164 студента - будущих врачей.

Их разбили на три группы. Участники эксперимента из первой группы выполняли непрямой массаж сердца под удары метронома, добровольцам из второй группы нужно было напевать про себя популярный в конце 90-х хит. Третьи работали без метронома и без песни.

После двух минутного массажа сердца выяснилось, что лучше всех справились студенты, пользовавшиеся метрономом. 91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту. На втором месте добровольцы, напевавшие "Макарену". 74% из них попадали в ритм. Из студентов, которые не пользовались ни метрономом и не пели правильную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.

Ученые отметили пользу знания "Макарены" тем, что эффективность метронома выше, но он не всегда имеется под рукой. Поэтому знание хита 90-х может спасти человеческую жизнь, - сообщает РИА Новости. Исследование опубликовано на портале Science Alert.

В августе 1996 года "Macarena" в исполнении испанского дуэта Los Del Rio возглавила чарт США. Песня провела на вершине 14 недель и стала главным летним хитом того года.