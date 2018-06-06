«Яндекс.Маркет» придумал, как не сойти с ума от выбора товаров

Как сложить вещи в чемодан? Что подарить воспитателю детского сада на выпускной? Как приготовить настоящую итальянскую пасту? Ответы на все эти и сотни других вопросов теперь можно получить на «Яндекс.Маркете». Здесь запущен новый проект под названием «Журнал».

«Яндекс.Маркет» – популярный сервис по поиску и покупке товаров в интернет-магазинах. Благодаря ему можно за считанные минуты найти нужный товар любой категории по выгодной цене.

А эксперты «Журнала» помогут теперь ещё и определиться с выбором товара. И даже больше. Скажем, вы ищете новый шкаф с сугубо утилитарной целью – стало некуда девать вещи. Журнал Маркета подскажет не только, как выбрать лучшее, но и выдаст советы, как с помощью шкафа зонировать помещение.

Журнал представляет собой лайфстайл-блог, экспертами в котором выступают специалисты компаний, продвинутые пользователи интернет-порталов. На данный момент в топе – публикации о летнем отдыхе, благоустройстве дома, воспитании детей, кухонных секретах. Формат текстов — истории, советы экспертов, подборки и обзоры товаров. По ходу статьи добавляются блоки с предложениями товаров.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», «Журнал» придумали, «чтобы не сойти с ума от разнообразия товаров». Статьи помогут получать от выбора удовольствие.