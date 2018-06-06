Уральские спасатели записали на видео обращение к Путину по поводу пенсии

Уральские муниципальные спасатели записали на видео обращение к президенту РФ Владимиру Путину по поводу пенсии. Муниципальные спасатели Нижнего Тагила попросили главу государства уравнять их в правах с коллегами из смежных федеральных структур. В правительстве Медведева рассмотрят 3 варианта повышения пенсионного возраста

Нижнетагильские спасатели обратили внимание, что спасатели МЧС работают до 45 лет, федеральные спасатели до 40 лет и имеют право на досрочную пенсию, - сообщает ura.ru. А муниципальные спасатели работают до достижения общего пенсионного возраста — 60 лет.

По мнению муниципальных спасателей из Нижнего Тагила, российское законодательство, а именно ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» разделило в правах спасателей из разных структур. «До 60 лет человек в экстренной службе работать не может. А в интересах общественной и собственной безопасности не должен. Это абсурд», — пояснили сотрудники муниципальной службы спасения Нижнего Тагила.

Обращение спасателей Службы спасения г.Нижний Тагил к Президенту РФ опубликовано 5 июня в соцсети Вконтакте.