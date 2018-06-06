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Курчатовский район встретил День защиты детей с пользой
6 июня 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Первый летний день выдался не слишком теплым. Но это не помешало толпам веселых ребятишек собраться в парке культуры и отдыха Курчатовского района: здесь в честь Дня защиты детей развернулось веселое торжество, организованное районной администрацией.
Чтобы замерзнуть в парке, пришлось бы сильно постараться. Ребят то и дело призывают попрыгать, потанцевать на месте или похлопать в ладоши: на импровизированной сцене разворачивается развлекательная программа «Простоквашино». Для тех, кому надоело отдыхать в обществе Дяди Федора, Матроскина и Шарика, тоже найдется немало интересного. Можно раздобыть необычную яркую игрушку - неподалеку расположилась интерактивная площадка «Шаромоделирование». А можно самому стать усатым-полосатым: по случаю праздника мастера наносят на детские лица аквагрим бесплатно. Для самых маленьких проводит мастер-классы футбольная школа. Дети увлеченно стараются загнать мячи в небольшие ворота.
Конечно, праздник не обходится и без поздравлений. Хотя их, сразу хочется отметить, немного: в этот день ребят не намерены утомлять лишними речами.
- Это мероприятие посвящено самым замечательным жителям нашего района — детям, - обратился со сцены заместитель Главы Курчатовского района Константин Матыгин. - Но к вашему празднику, Дню защиты детей, у нас приурочен еще и День здоровья. Здесь собрались лучшие специалисты абсолютно всех наших клиник. Можно и пройти флюорографию, и сдать кровь — пожалуйста, пользуйтесь. И, конечно, веселитесь, отдыхайте, радуйтесь.
Действительно, у праздника есть довольно необычные атрибуты: рядом со сценой пристроилась машина передвижного флюорографа, а чуть поодаль расставлены стенды и столики специалистов из разных поликлиник. Можно сдать кровь, измерить давление и просто пообщаться с врачами вне белых больничных стен. Дети относятся к этому шансу неплохо: возле столиков заметно оживление. Где-то вертят в руках динамометр: ребята измеряют, у кого сильнее кисть. У столика с кислородными коктейлями — целая толпа счастливых малышей: кто же откажется от пенного фруктового лакомства? И даже макеты челюстей на столах у стоматологов не выглядят пугающими, так что ребята останавливаются послушать специалистов.
Рядом, кстати, поставила свой стенд и библиотека № 10. Сегодня она представляет не художественную, а практическую литературу: справочники ПДД в детском изложении, детский путеводитель по законам, который позволяет ребятам узнать свои права. А протестировать знания можно не сходя с места: у столика проводится викторина.
Несмотря на прохладную погоду, праздник прошел на ура. Да и можно в самом деле считать холодным день, настолько прогретый детскими улыбками и искренним весельем?
Надежда Медведкина.
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