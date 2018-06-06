Анатолий Литовченко помог найти пенсионеру угнанную машину

В 2014 году у военного пенсионера Виктора Жильцова угнали машину Ниссан, и нашли только после депутатского запроса депутата Госдумы Анатолия Литовченко.

Парламентарий направил запрос руководителю южноуральского ГУ МВД России Андрею Сергееву, и уже через три месяца автомобиль вернули законному владельцу. Оказалось, что с двигателя и кузова машины вырезали номера, а по документам двигатель стал дизельным. Его пытались вывезти в Казахстан. Нассан удалось опознать лишь по номеру на трансмиссии.



Пенсионер хотел продать машину и загасить кредит по ипотеке, но пришлось занимать деньги и оплачивать кредит по высокой ставке. Он обратился с Анатолию Литовченко с просьбой помочь.

Парламентарий выразил благодарность руководителю южноуральского ГУ МВД России Андрею Сергееву за помощь в решении проблемы пенсионера.